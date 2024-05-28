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llbean 筆記体 刺繍　70s 80s USA ビンテージキャップ
商品番号 I70388465827
商品名

llbean 筆記体 刺繍　70s 80s USA ビンテージキャップ
ブランド名 エルエルビーン
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前購入したものの浅めな作りで似合わなかったので、私は試着程度になりますが、古いものにご理解のうえよろしくお願いいたします。アジャスターのゴムがあり、ラージサイズ表記ですが被った主観的な感じのサイズは7と8分の3くらいかなと。頭の小さな方におすすめかと思います。宅急便コンパクトにて梱包予定ですので、こちらもご了承願います。よろしくお願いいたします。カラー···レッドエルエルビーンキャップ70年代80年代ヴィンテージアメリカ製
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