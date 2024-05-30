90s NIKE ナイキ キャップ 銀タグ デカロゴ

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■状態古着ならではの着用感はありますが目立つ大きなダメージもなくまだまだ着ていただけます。■素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ■あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問してご納得の上ご購入お願い致します。古着パタゴニアラルフローレンリーnikeナイキチャンピオンアディダスリバースウィーブラルフローレンGAPジョーダンパタゴニアchampionワイルドシングスノースフェイストミーフィルフィガー90s80sフルジョフルダン古着男子古着女子ヴィンテージvintage古着古着コーデモードカジュアルあいみょん菅田将暉小松菜奈在原みゆ紀古着好き