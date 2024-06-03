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UNDERCOVER 19AW ARM WARMER
商品番号 J49280046663
商品名

UNDERCOVER 19AW ARM WARMER
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ワンポイント花柄カラー···ブラック素材···ニットアンダーカバー19AW時計じかけのオレンジ、ヴァレンティノとのコラボショーでも着用されたアームウォーマーです。カラーは1番人気のブラック、腕部分にボリュームを持たせられます。ショーで着用された様に、同色でも良し、黒以外のアウターで外して着用してもインパクトのある商品です。個人的にはダウンジャケットや同素材で合わせるのも良いと思います。数回使用の美品ですがユーズド扱いの為、ご理解のある方のみご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/passivity461483.html
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