COACH　コーチ　シグネチャー　キャップ　グレー

正規店購入。2度程使用。調整出来るので男性や大きいお子さん、女性でも着用出来るかと思います！！つばの長さ約7.3㎝重さ約123gタグですが長かったのでカットしております。お写真ご参考にお願い致します。写真6の状態で発送させて頂きます。中古品、自宅保管につき神経質な方はご遠慮下さい。



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