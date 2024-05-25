COACH　コーチ　シグネチャー　キャップ　グレー

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商品詳細
正規店購入。2度程使用。調整出来るので男性や大きいお子さん、女性でも着用出来るかと思います！！つばの長さ約7.3㎝重さ約123gタグですが長かったのでカットしております。お写真ご参考にお願い致します。写真6の状態で発送させて頂きます。中古品、自宅保管につき神経質な方はご遠慮下さい。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement247599.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome759343.html
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