トランペットマウスピースparkeパーク630-260-26

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商品詳細
630-260-26リムサイズは3CカップサイズはDcupスロートは26リム\u0026カップ、バックボアの2ピースです。リム部分に「Hagstrom」の刻印あり。シカゴ交響楽団ジョン・ハグストロムモデルです。一度試奏したのみの美品です。シャンクの傷などもありません。工房から直接個人輸入しましたが、使う機会がなくなったので出品します。使っていただける方にぜひ。ご質問などがあればお気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/injure681167.html
http://narcologia.ru/goods/diamond223558.html
http://narcologia.ru/goods/assessor730003.html
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