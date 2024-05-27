トランペットマウスピースparkeパーク630-260-26

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630-260-26リムサイズは3CカップサイズはDcupスロートは26リム\u0026カップ、バックボアの2ピースです。リム部分に「Hagstrom」の刻印あり。シカゴ交響楽団ジョン・ハグストロムモデルです。一度試奏したのみの美品です。シャンクの傷などもありません。工房から直接個人輸入しましたが、使う機会がなくなったので出品します。使っていただける方にぜひ。ご質問などがあればお気軽にコメントください。