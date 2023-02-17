ニューエラカスタムショップの抽選にて当選しましたが、被る機会が無いため出品いたします。サイドパッチモデル及び通常販売されていないレアモデルですのでお探しのかたはよろしくお願いします。値札は元々付いておりませんが定価8800円＋税のものと記憶しております。カラー：黒寄りの紺サイズ：7-5/8状態：新品写真撮影のため袋から出しました。手数料等で赤字のため値下げはご遠慮ください。ニューエラNEWERAオーセンティックロサンゼルス・ドジャース菅田将暉あいみょん小松菜奈



ニューエラ 7-5/8 LA ドジャース オーセンティック レア-



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New Era (ニューエラ) キャップ メンズ 2020-21 AW(秋冬)



NEW ERA ニューエラ 59FIFTY キャップ 7・3/8 58.7cm MLB ロサンゼルス ...



NEW ERA / ニューエラ 「59FIFTY オールド オーセンティック カスタム ...



待望のチームカラーが登場!! 選手が着用するモデル同様の仕様!!



楽ギフ_のし宛書】 NEWERA 3/8 7 Mint 59fifty 2023 ASG キャップ ...



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ニューエラ ロサンゼルス ドジャース MLB オーセンティック コレクション 59フィフティー キャップ - 7



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