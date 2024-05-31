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WILD SWANS BYRNE サドルプルアップ　カーキ　廃盤
商品番号 I77984077456
商品名

WILD SWANS BYRNE サドルプルアップ　カーキ　廃盤
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 17,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WILDSWANSのBYRNEのカーキ色になります。旧ロゴで10年前くらいに購入したもので5年くらい使用してませんでしたので出品致します。箱も全て揃っている完品になります。手入れはマメにしてましたので、細かいキズはありますがまだまだ使えると思います。カーキは廃盤色で手に入ることはないので値引きの予定はございません。大事に使っていただける方にお譲りできたらと思います。#ワイルドスワンズ#バーン#三つ折り#カーキ#旧ロゴ
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