HYSTERIC GLAMOUR Mesh Cap Black

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商品詳細
HYSTERICGLAMOURLIEDOWNGIRLMeshCapcolorBlacksizeFreeunisexヒステリックグラマーメッシュキャップオンライン購入正規品タグ付未使用品未開封品試着無しサイズ FREE頭周り58.5㎝〜【コンディション】●未開封品の為、 現品画像は④⑤となります^^【商品詳細】●定番トラッカー型メッシュキャップ。●メッシュはソフトメッシュを採用、肌なじみがよくメッシュ特有のチクチク感をかんじずに着用できます。●後ろのアジャスターでサイズ調整可能。【付属品】●画像⑥HYSSticker×3【発送サイズ】●メルカリ宅急便発送60サイズ◯画像④箱使用●宅急便コンパクト変更可能 300円引き◯専用箱使用 厚み5㎝と なりますので予めご了承ください。【オプション販売】■HYSTERICGLAMOURDIZZY\u0026MILKYSocks colorBlack sizeFree★HYSキャップ\u0026ソックス15.900円 ☆画像⑥ステッカー 3枚付●ご要望の方はお知らせください。神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。他にも出品中・出品予定☆です。SupremeSTUSSYWINDANDSEAHystericGlamourシュプリームステッカーステューシーステッカーヒステリックグラマーステッカー時折でもご閲覧頂ければ幸いです。HystericGlamourヒステリックグラマーヒステリックグラマーキャップヒステリックグラマーステッカーヒステリックグラマーソックスカラー···ブラック
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