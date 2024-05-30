値下げ！ルイヴィトン　マフラー　メンズ

ルイヴィトン マフラー メンズ紺色にグレーとグリーンの模様幅21cm長さ160cm素人採寸10数年前に直営店にて購入多売されていない、貴重なデザインたと思います。もう数年使用しないので、必要な方にお譲りします。ウール100%なので多少の毛玉感、毛羽立ち感ありますが、まだまだ活躍できる美品だと思います。返品交換は受け付けておりません。あくまで古着、中古品とご理解の上ご購入ご検討ください。



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