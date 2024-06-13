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入手困難✨ レッドムーン 折財布 コンチョ金具 コンパクト レザー ブラウン系
商品番号 G99511399778
商品名

入手困難✨ レッドムーン 折財布 コンチョ金具 コンパクト レザー ブラウン系
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ブランド名　レッドムーンredmoon折財布コンパクトウォレットwalletコンチョ金具インディアンフラップメンズ✨カラー　　　　ダークブラウン焦茶色✨素材レザー✨サイズ　高さ　　　　　約9cm　横幅　　　　　約10.5cm　マチ　　　　　約3cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品なし✨状態　　　　表面に小傷や黒ずみ、小銭入れに黒ずみがございますが、良好なコンディションとなっており、味があるお品物となっております♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^t6270
http://narcologia.ru/goods/stage503897.html
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