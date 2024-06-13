入手困難✨ レッドムーン 折財布 コンチョ金具 コンパクト レザー ブラウン系

✨ブランド名 レッドムーンredmoon折財布コンパクトウォレットwalletコンチョ金具インディアンフラップメンズ✨カラー ダークブラウン焦茶色✨素材レザー✨サイズ 高さ 約9cm 横幅 約10.5cm マチ 約3cm素人寸法なので多少の誤差はお許し下さい(*_*)✨付属品なし✨状態 表面に小傷や黒ずみ、小銭入れに黒ずみがございますが、良好なコンディションとなっており、味があるお品物となっております♪綺麗にリペア(元の状態に戻す)をしている場合もあります(＾＾)✨購入先古物市場✨配送配送までに1〜2日程頂いてますが、もし遅れる場合があればご連絡させて頂きます！購入前にプロフィールをご確認下さい^^t6270



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