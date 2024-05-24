訳あり　S.H.Figuarts 仮面ライダーゼロワン　ヘルライジングホッパー

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JAJANのフィギュアラックに飾ってました。が…落っことして、右のアンテナ折れました。左も中間で折れており、何とか付いている状況です…ジャンク品として出品します。パーツ取り、改造等でお考え下さい。お気に入りだったのに…開封済み、素人の検品をご理解の上ご検討下さい。到着後の責任は一切負いません。取説付き ブリスター 郵送箱 パーツ欠品なしタバコ・ペット一切飼っていません。値下げ無しでお願いします。宅急便で発送致します。その他質問受け付けます。フィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···S.H.Figuarts