NIKE AIR REJUVEN8 黄×黒×白27.0cm エアリジュビネイト

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ナイキエアリジュビネイト中古メンズのスニーカーです。汚れ等御座いますが特筆すべきダメージは御座いません。中古品にご理解のある方のみご検討下さい。箱はありませんので別の箱で発送します。カラー：黄色ｘ黒×白製造地表記：中国サイズ表記：27.0cm/US9実寸(平置き)：アウトソール30cm※素人採寸ですので誤差はご容赦下さい#デ・ニーロアパレル#デ・ニーロNIKE