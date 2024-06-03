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ポケモンカード PSA9 アセロラ TR
商品番号 S74172561126
商品名

ポケモンカード PSA9 アセロラ TR
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は私自身でPSA鑑定に依頼したワンオーナー品となります。申込時に提出した申込表の控えもありますので必要な場合は開示させて頂きますのでご安心下さい。鑑定番号76876914発送はクロネコヤマトの宅急便コンパクトとなります。ポスト投函では無くご自宅にヤマトの配達員が直接お届け致します。　画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。※同一画像は使用せず、商品画像は全て1枚ずつ個別に撮影しております。　写真の個体（PSA鑑定番号のもの）をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。ケースには指紋すら付かぬよう丁重に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。※日本PSA様にてリホルダー(1100円～)も行っております。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。【検索用】ルギアSAカイセレナユニバースSARオリジンパルキアアルセウスディアルガギラティナURミュウツーリザードンヒスイゾロアークカミツレのきらめきヒスイの仲間たちシンオウの仲間たちナンジャモマリィかんこうきゃくSRBGS10ユウリリーリエアセロラシャーニースターサポートリザードンピカチュウブラックラベル黒ラベル25周年スノーハザードクレイバースト未開封シュリンクグルーシャアルティメットスペースジャグラーアローラロコンVSTARセレナ白熱のアルカナオリパ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃マスター連撃マスターシャイニースターＶ仰天のボルテッカーシュリンク未開封BOXブラッキーニンフィアVMAXSAミモザSARカエデボタンバイオレットスカーレットex
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