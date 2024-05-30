【入手困難人気デザイン】HUF 半袖Tシャツ オーバーサイズ ビッグプリント黒

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✏︎✏︎商品情報☑︎状態:C【S】ほぼ新品。美USED品【A】若干の使用感があるが、状態の良いUSED品【B】古着ゆえの使用感や小さなシミはあるが 全体的に目立った汚れはない【C】使用感と目立つ傷や汚れがあり【N】新品、未使用品、デッドストックなど【J】ジャンク品☑︎size:XL実寸平置き(cm) 着丈74 身幅59 袖丈21 肩幅57※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい☑︎特徴 :シミ汚れあり20周年ダイスサイコロプリントグッドデザイン ☑︎他にも古着アイテムを出品しています#ふじこの部屋2817カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋