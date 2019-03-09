★美品★フェンディ FENDI ネクタイ ネイビー 紺 Fロゴ

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フェンディのシルクネクタイです。都内百貨店のフェンディ直営店にて購入しました。『F』ロゴがさりげなく入っている上品な使い勝手のいいデザインです。◆高級素材シルク100%ですので、肌触りが良く、つけ心地も最高です✨◆ほとんど使用しておりませんので、汚れや傷、スレもなく、美品です。◆年齢を問わず、長くお使いいただける定番デザインです。◆即購入OKです...♪*゜◆あくまで素人個人保管となるため、中古品としてご理解ある方に購入いただけたら嬉しいです♡【ブランド名】FENDIフェンディ【商品名】シルクネクタイイタリア製【素材】絹silk100％【カラー】ネイビー紺落ち着いた紺色になります。【実寸サイズ】大剣:約9cm小剣:約4.7cm全長:約148cm(平置きの素人採寸につき、多少の誤差はご了承ください)★中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。神経質な方や完璧を求められる方、細かい点が気になる方は購入をご遠慮ください。【その他、注意事項】喫煙者はおらず、動物は飼っていません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。★ブランド正規品につき、キャンセル、返品は承っておりません。ご了承ください。★商品の状態は必ずお写真を見てご判断くださいますようお願いいたします。#FENDI#フェンディ#フェンディネクタイ#フェンディネクタイネイビー#フェンディバッグ#紺ネクタイ