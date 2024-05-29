新品未使用 エムピウ 三つ折り財布 ストラッチョ ナポリ

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※即購入OK※値下げ不可m+ エムピウstraccioLiscio/Butteroストラッチョリスシオ・ブッテーロ三つ折り財布ミニウォレットミニ財布ナポリnapoli綺麗なキャメルです。11,000円横幅約102mm × 縦約65mm × 幅約20mm重量約45g※サイズはすべて外寸です。マチ幅は、内容量により変化します。“ストラッチョ”とは「端切れ・ぼろ切れ」転じて「存在感が希薄な」といった意味を持ちます。出来るだけ余分な部品や機能を足さず、革に包んでホックを留めるだけで成立させることを目指しました。「これだけでもひと通り使える」という必要最低限のコンパクトウォレットに仕上がっています。実サイズは少しゆとりをもたせて、お札10枚・100円玉15枚・厚めのカード5枚程度が入るようにしています。お札収納は折らずにそのまま入れらます。（閉じた財布の中で、紙幣はゆるく三つ折りの状態になります。）札入れ部分にはヌメ革の裏当てがついています。日本産人気完売品です。財布形···三つ折り