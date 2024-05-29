champion Tシャツ

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商品詳細
袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）【平置きサイズ】着丈：57cm身幅：50.5cm肩幅：48cm袖丈：21cm※サイズは平置き採寸になりますので若干のずれが生じる場合がございます。予めご了承ください。●古着という特性上、ダメージ（シミ・キズ・色褪せ・使用感等）があります。●ご使用のブラウザやパソコン等の環境により、実際の色味と異なる場合がございます。
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