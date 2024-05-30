新品　エルメス　カシミアマフラー　《無秩序》

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商品詳細
国内正規エルメスで購入しました。カシミア 100%サイズ 25×150cmイギリス製定価 ¥59,400付属品 箱 タグ リンボ男女問わず使用できます。撮影のため開封しました。値下げ交渉は、ご遠慮ください☆すり替え防止のため返品交換は承る事が出来かねます。
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