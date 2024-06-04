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ゴッドセレクション　ジジハディッド　tシャツ
商品番号 W83045004564
商品名

ゴッドセレクション　ジジハディッド　tシャツ
ブランド名 ゴッドセレクション
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：ゴッドセレクション　ジジハディッド　tシャツ商品説明：初期の人気ジジハディッドtシャツです。以前のデザインで生地のこだわりも滑りのある独自の厚みのあるコットンになっています。サイズ：Mカラー：ホワイト実寸※平置き採寸です着丈：66cm身幅：46cm肩幅：44cm袖丈：20cm状態：目立つ傷汚れ特にありません#ジジハディッド#ゴッドセレクション
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