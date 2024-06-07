大人気✨ポルトフォイユ　マルコ　NM ダミエ　グラフィット　二つ折り　現行　黒

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ご覧いただきありがとうございます。お値下げ希望の方はご希望額をご提示ください。【アイテム】ポルトフォイユマルコNMダミエグラフィット 新型 現行 ニューモデル【品番】N63336【シリアルナンバー】CR1127【状態】目立った傷や汚れ等なくまだまだ長く綺麗にお使いいただけます♪※あくまでも素人検品のUSED品ということをご理解の上、ご購入をお願い致します。状態は写真でご確認ください。検品の見落としなどがある場合がございます。【サイズ】11×9×2.5(cm)※平置き実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※梱包済みのため、着画はアップできません。【仕様】・札入れ×2・小銭入れ×1・ポケットx1・カード入れx3【カラー】ダミエ グラフィットブラック 黒【素材】PVC【配送】簡易包装で基本的に1〜2日で発送いたします。都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。【付属品】無し※箱はあくまで撮影用となります。【購入先】ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい。※万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。管理番号:082608300.100