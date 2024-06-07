カステルバジャッグ財布バックタイプ

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半年くらい前に、購入して、何度か使って、落下もなしのものです！スマホもすっぽり入ります！丁寧に使う自分ですから、状態は良いと思いますが、極度な神経質な方は、ご遠慮下さい。写真で判断出来る方で3Nで、お願いします。即購入OK早い者勝ちです！