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にゃろくん専用DSQUARED2 Tシャツ　新品・未使用　人気のSサイズ
商品番号 O94650678823
商品名

にゃろくん専用DSQUARED2 Tシャツ　新品・未使用　人気のSサイズ
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 5,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DSQUARED2Tシャツになります。あくまで自宅保管なので、たたみジワなどはご理解ください。新品・未使用なので、極美品な商品だと思ってます。カラー:ホワイトサイズ:Sサイズ(採寸は画像にて確認お願いします)すり替え防止の為、返品は不可とさせていただきたいです。画像にて判断お願い致します。美品ですが、一度、人の手に触れて自宅保管とゆうことをご理解ください。ディースクエアード商品、他にも多数だしておりますので、他の出品物もご覧ください☆
http://narcologia.ru/goods/competitive777781.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful474951.html
http://narcologia.ru/goods/conception870357.html
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