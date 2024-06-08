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- にゃろくん専用DSQUARED2 Tシャツ 新品・未使用 人気のSサイズ
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商品詳細
DSQUARED2Tシャツになります。あくまで自宅保管なので、たたみジワなどはご理解ください。新品・未使用なので、極美品な商品だと思ってます。カラー:ホワイトサイズ:Sサイズ(採寸は画像にて確認お願いします)すり替え防止の為、返品は不可とさせていただきたいです。画像にて判断お願い致します。美品ですが、一度、人の手に触れて自宅保管とゆうことをご理解ください。ディースクエアード商品、他にも多数だしておりますので、他の出品物もご覧ください☆
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