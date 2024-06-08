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59fifty ロサンゼルス・ドジャース カスタムキャップ 7 1/4
商品番号 S92423821176
商品名

59fifty ロサンゼルス・ドジャース カスタムキャップ 7 1/4
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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カラー
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商品詳細

カラー···ベージュ形···ベースボール素材···コットン71/4(57.7cm)新品、未使用海外別注のカスタムキャップです。ベージュとホワイトのツートーンで配色されており、アンダーバイザーはレッドになっています。サイドには球団100周年のパッチが刺繍されています。また、ニューエラのキャップでは珍しいコットンが使われています。ニューエラLosAngelesDodgersカスタムメジャーリーグMLBムーキーベッツカーショー
http://narcologia.ru/goods/Sydney751749.html
http://narcologia.ru/goods/approximate967720.html
http://narcologia.ru/goods/reflector79664.html
59fifty ロサンゼルス・ドジャース カスタムキャップ 7 1/4
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