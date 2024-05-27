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[KASAJIMA] ベティ×ゲバルト コラボ GIベルト ガチャベルト ベルギー製生地にベティーちゃんのバックルを組み合わせ フリーサイズ 心地よい伸縮性のあるテープを使用 Gevaert BettyBoop ベティちゃん
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永遠のアメリカン・アイドル「ベティちゃん」をバックルにデザイン、ベルト部にはベル…[品番：MNCE0000119]｜ベルト専門店MONCREST（ベルトセンモンテンモンクレスト）のメンズファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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