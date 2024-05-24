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nike vintage cap ナイキ　ビンテージ　キャップ
商品番号 N22935421321
商品名

nike vintage cap ナイキ　ビンテージ　キャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

nike90'svintagecapdailydoseで購入いたしました。シルエットも深く被るよりかは浅めに被ってツバも少し長いので、シャツなんかに合わせるのはどうでしょう！vintageのキャップなので少し色褪せはありますが、それも調子いいです◎素材···コットンカラー···グリーン形···ベースボールSTUSSYADIDASALLTIMERSANDREWBIRCHSKATEBECKYFACTORYBOYSOFSUMMERBRONZE56KCALLME917CARHARTTCARHARTTWIPCARPETCOMPANYCOMESUNDOWNCHRYSTIENYCCLASSICGRIPCOMACOMETOMYCHURCHDICKIESDIMEDROORSFREEWIFIFROGSKATEBOARDSFUCKINGAWESOMEGOODTHINKINGGRANDCOLLECTIONGX1000HELASHOCKEY
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