nike vintage cap ナイキ　ビンテージ　キャップ

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商品詳細
nike90'svintagecapdailydoseで購入いたしました。シルエットも深く被るよりかは浅めに被ってツバも少し長いので、シャツなんかに合わせるのはどうでしょう！vintageのキャップなので少し色褪せはありますが、それも調子いいです◎素材···コットンカラー···グリーン形···ベースボールSTUSSYADIDASALLTIMERSANDREWBIRCHSKATEBECKYFACTORYBOYSOFSUMMERBRONZE56KCALLME917CARHARTTCARHARTTWIPCARPETCOMPANYCOMESUNDOWNCHRYSTIENYCCLASSICGRIPCOMACOMETOMYCHURCHDICKIESDIMEDROORSFREEWIFIFROGSKATEBOARDSFUCKINGAWESOMEGOODTHINKINGGRANDCOLLECTIONGX1000HELASHOCKEY
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