ニューエラ　59fifty デッドストック　US限定　メッツ　ビーブロカラー

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商品詳細
形···ベースボールポリエステル100%激レアなメッツのカスタムfitted。デッドストックの品ですが、大変綺麗です。サイドにセンスの良いサイドパッチが配置され、さらにはボディと同色系のフラッグロゴ、〆につば裏グレーとヒップホップ的にもなんとも美しい配色。同じものは見たことがありません。1点物ですので、欲しい方はお早めにどうぞ！サイズ 73/461.5cm※値引き不可でお願いします。即購入歓迎！タバコ、ペットなし
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