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アンダーカバー　ウォレットチェーン ブラス 真鍮
商品番号 O11573148265
商品名

アンダーカバー　ウォレットチェーン ブラス 真鍮
ブランド名 アンダーカバーイズム
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金属部分は真鍮？または銅？の上にブラックで塗装されています。雰囲気良くエージングされ下地のブラス？カッパー？が現れてきております。ナイロンで編まれたウォレットチェーンです。注意点として、大きいフックのバネが壊れています。使用の際はヘアーゴム等用いて下さい。
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