アンダーカバー　ウォレットチェーン ブラス 真鍮

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商品詳細
金属部分は真鍮？または銅？の上にブラックで塗装されています。雰囲気良くエージングされ下地のブラス？カッパー？が現れてきております。ナイロンで編まれたウォレットチェーンです。注意点として、大きいフックのバネが壊れています。使用の際はヘアーゴム等用いて下さい。
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