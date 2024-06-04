クロックス メンズ ローファー ✩サンタクルーズ 27cm ★新品

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商品詳細
クロックスメンズローファー✩サンタクルーズ色カーキ/カーキM9（JP27cm）ソール素材:エチレン酢酸ビニルこのメンズのリラックスシューズは、クロックスオリジナル素材「クロスライト」のアウトソールにキャンバス地のアッパー、やわらかなクッションがきいたインソールが使われています。カジュアルで、リラックスしたファッションに合わせることをオススメします。クロックス正規品になります。ご覧いただきありがとうございます。こちらはとても軽くラフな装いにも合い、素足でもサッと履いて行けるのでとても重宝するアイテムになります。実際の色は、画像4の色が近いかと思います。カラー···カーキ#クロックス#メンズ#ローファー#カジュアルスニーカー型···ローカット履き口···紐なし柄・デザイン···無地
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