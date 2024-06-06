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カステラバジャック　スニーカー 26.5cm
商品番号 C70583925303
商品名

カステラバジャック　スニーカー 26.5cm
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

castelbajacのスニーカーです！メインカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット(High)サイズ:26.5cmサイズが合わなくなってしまったので出品いたしました！履き口に若干のダメージはありますがその他には目立った傷等はないと思います。即購入可値下げ交渉可何かご質問等がございましたらご気軽にコメントして下さい！#castelbajac#カステラバジャック#スニーカー
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