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新品未使用 ARMANI キーホルダー/ チャーム キーリング カラビナ 紺
商品番号 F13477196152
商品名

新品未使用 ARMANI キーホルダー/ チャーム キーリング カラビナ 紺
ブランド名 アルマーニ
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EMPORIOARMANI(エンポリオアルマーニ)のブランドアイコン・イーグルロゴの形に造形されたキーホルダー/チャームです。リングの部分にはEMPORIOARMANIのロゴ刻印が入っています。こちらの商品はハワイのEMPORIOARMANIで購入した正規品です。日本では珍しいコレクションだと思います。Amazonでは並行輸入で５万円オーバーで販売されています。素材：レザー/メタルカラー：金具：マットシルバー、レザー：ネイビーサイズ：全長(縦)：12.5cm、イーグル：横9cm×縦4.5cm、キーリング直径：3.7cm付属品：EMPORIOARMANI専用箱箱付き、正規品の証明タグ付きです。プレゼントにも最適だと思います。カラー···ネイビー
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