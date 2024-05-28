新品未使用 ARMANI キーホルダー/ チャーム キーリング カラビナ 紺

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商品詳細
EMPORIOARMANI(エンポリオアルマーニ)のブランドアイコン・イーグルロゴの形に造形されたキーホルダー/チャームです。リングの部分にはEMPORIOARMANIのロゴ刻印が入っています。こちらの商品はハワイのEMPORIOARMANIで購入した正規品です。日本では珍しいコレクションだと思います。Amazonでは並行輸入で５万円オーバーで販売されています。素材：レザー/メタルカラー：金具：マットシルバー、レザー：ネイビーサイズ：全長(縦)：12.5cm、イーグル：横9cm×縦4.5cm、キーリング直径：3.7cm付属品：EMPORIOARMANI専用箱箱付き、正規品の証明タグ付きです。プレゼントにも最適だと思います。カラー···ネイビー
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