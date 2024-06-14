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VERSACE ラウンドジップ長財布
商品番号 Q41106327211
商品名

VERSACE ラウンドジップ長財布
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆当ページをご覧頂きましてありがとうございます☆ご購入やご質問など、プロフィール必読の上よろしくお願いします。※他サイトと併売している為、お手数ではございますがご購入前に必ずコメントで在庫確認の方をお願い申し上げます。ブランドVERSACEアイテム長財布サイズ縦約11㎝横約20㎝状態全体的に使用感あります。内側カードポケット部分にキズが何カ所かありますので写真ご参考下さい。#ヴェルサーチ状態などにつきましては、素人自宅保管の為ご了承の上ご検討下さい。☆発送に関して☆発送はクロネコヤマトになります。月曜〜木曜各日中に入金確認できた場合は翌日発送致します。金曜入金確認の場合は翌平日発送になります。土日祝日の発送はしておりません。土日祝日に入金確認取れた場合も翌平日の発送になります。S-264
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