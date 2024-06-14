ニューエラキャップ　水色　LA allstar game

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商品詳細
ニューエラのキャップ水色になります！LAで横にはallstargameのワッペンがあります。サイズは7と2分の1で59.6cmです。水色と青色の組み合わせであまり見ない色だと思うので人と被ることはなくかっこいいと思います。
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