新品 チバユウスケ着用 MARQUEE スカル オニキス ブレスレット ロック ...

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チバユウスケ着用MARQUEEスカルオニキスブレスレット真鍮,オニキス新品未使用ブラスのスカルビーズをメインに、6mmのラウンドオニキス、ブラスビーズ、ロゴチャームで構成されたブレスレット。スカルビーズの両目にはブルースワロフスキーがセットされており、チバユウスケさんが着用されました。リアルなスカルに照りのある艶やかなオニキスが存在感のある腕周りを演出してくれます。伸縮性のあるゴムを通してあるので、着脱がスムーズに行え、単品着け、重ね着けにも合わせやすいアイテムです。【商品詳細】[素材]ブラス,スワロフスキー,オニキス,シルバー925[付属品]ポーチ,取り扱い説明書※ポーチ・取り扱い説明書の色は入荷時期により異なります。[サイズ]全長 18cm[スカル]縦幅 10.5mm横幅 7.2mmアクセサリー材質...その他金属アクセサリー材質...真鍮カラー...ブラックアクセサリー装飾...オニキス