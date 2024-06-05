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NUMBER (N)INE 2004SS ドリーム期 スカル ワッペン ベロア
商品番号 I46025825574
商品名

NUMBER (N)INE 2004SS ドリーム期 スカル ワッペン ベロア
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂ありがとうございます。\u2028\u2028【商品名】  \u2028NUMBER(N)INE2004SSドリーム期スカルワッペンベロアジャージ3ジップトラックジャケットブラック黒ナンバーナイン【状態】全体的に程度の良い古着です、ワッペンに少し黄ばみがあります。取扱店にて購入\u2028\u2028  【サイズ】 採寸裄丈93ｃｍ着丈63ｃｍ袖丈62ｃｍ\u2028(素人採寸の為、誤差はお許しください。)\u2028\u2028注意事項画像のものがすべてです。状態等記載はしておりますが画像での確認もお願いいたします。落札後はノークレーム、ノーリターンでお願いします。個人出品ですが精一杯の対応ができるよう心がけております。\u2028その他ご不明な点はご質問ください。よろしくお願い致します。
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