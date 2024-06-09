PUMA スニーカー

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商品詳細
新品PUMAエックスレイツースクエアプーマスニーカー新品未使用です。サイズ27.5㎝即購入OK、メーカー製造時、配送による擦れ・接着剤付着などがある場合があるので、気になる方はご購入を控えて頂く様にお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。
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