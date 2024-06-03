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エンポリオアルマーニ　リング　21号
商品番号 C85428633260
商品名

エンポリオアルマーニ　リング　21号
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー925材質···ゴールドエンポリオアルマーニのリングになります。定価　約12500円サイズ　21号カラーは表はシルバー裏がピンクゴールドになります。ユニセックスのものになります。アルマーニのアクセサリーはステンレスが多いのでシルバー925はなかなか無いと思います。錆びないので磨けば輝きが出て長く使えます。ゴツくないのでさりげなく付けれて使い勝手がいいと思います。なかなか写真が撮りづらかったので一枚目を参考にお願いします使用頻度は１ヶ月くらいで休日に着けるくらいでした。素材が良いのでので出来ればこの値段から検討して頂きたいです。購入される方には多少値下げ致します。ARMANI好きの方いかがでしょう！⭕️即購入
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エンポリオアルマーニ　リング　21号
EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ) / リング/--/21号/SLV | 中古品 ...
エンポリオアルマーニ　リング　21号
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エンポリオアルマーニ　リング　21号
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エンポリオアルマーニ　リング　21号
リング/ステンレス/21号/BLK/メンズ/egs2032040/ブラック
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リング/ステンレス/21号/BLK/メンズ/egs2032040/ブラック
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エンポリオアルマーニ　リング　21号
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