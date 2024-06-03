

EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ) / リング/--/21号/SLV | 中古品 ...



EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ) / リング/--/21号/SLV | 中古品 ...



EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ) / エンポリオアルマーニ/リング ...



EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ) / リング/--/21号/SLV | 中古品 ...



EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ) / エンポリオアルマーニ/リング ...



EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ) / リング/--/21号/SLV | 中古品 ...



リング/ステンレス/21号/BLK/メンズ/egs2032040/ブラック



リング/ステンレス/21号/BLK/メンズ/egs2032040/ブラック



EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ) / エンポリオアルマーニ/リング ...



リング/ステンレス/21号/BLK/メンズ/egs2032040/ブラック



リング/ステンレス/21号/BLK/メンズ/egs2032040/ブラック



指輪 メンズ ブランド エンポリオアルマーニ シンプル メンズリング シルバーアクセ 20号 23号 男性 父親 友達 恋人 誕生日 プレゼント ステンレス ブラック クリスマス プレゼント



シルバーアクセ メンズ 指輪 19号 20号 23号 男性 友達 恋人 誕生日 ...



エンポリオアルマーニ 男性 誕生日プレゼント 指輪 メンズ ステンレス シンプル 2連 ブランド ファッションリング おしゃれ 彼氏 友達 旦那 父親 贈り物 ギフト 選べるサイズ クリスマス プレゼント



エンポリオアルマーニ 男性 誕生日プレゼント 指輪 メンズ ステンレス ...

材質···シルバー925材質···ゴールドエンポリオアルマーニのリングになります。定価 約12500円サイズ 21号カラーは表はシルバー裏がピンクゴールドになります。ユニセックスのものになります。アルマーニのアクセサリーはステンレスが多いのでシルバー925はなかなか無いと思います。錆びないので磨けば輝きが出て長く使えます。ゴツくないのでさりげなく付けれて使い勝手がいいと思います。なかなか写真が撮りづらかったので一枚目を参考にお願いします使用頻度は１ヶ月くらいで休日に着けるくらいでした。素材が良いのでので出来ればこの値段から検討して頂きたいです。購入される方には多少値下げ致します。ARMANI好きの方いかがでしょう！⭕️即購入