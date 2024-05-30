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Paul Smith　メンズスーツ　サイズS
商品番号 K76932838430
商品名

Paul Smith　メンズスーツ　サイズS
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmith　メンズスーツ　サイズS高級感がありスタイリッシュなデザインな為、ビジネスシーン、フォーマルどちらでも着こなせます。７年ほど前に御殿場プレミアムアウトレットで購入した正規品です。3回ほど着用しました。スーツカバーにいれクローゼットに保管していた為、特に目立った傷汚れ等はありませんがあくまで中古品だとご了承ください。あくまで目安ですがサイズ感と致しましては身長165cm〜172cmウエスト72cm〜80cmくらいの方がピッタリかっこよく着こなせるかと思います。＜ジャケット＞肩幅40cm胸囲86cm着丈68cm袖丈58cm＜パンツ＞ウエスト72cmもも周り26cm股上28cm股下74cm裾周り17cm平置きでの素人採寸になります。多少の誤差はご了承ください即購入OK️⭕️購入者優先⭕カラー　グレーポールスミス
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