BEAMS BOY ボンディングチェック3rdジャケット\u0026パンツ セットアップ

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ビームスボーイのセットアップです。自宅保管ですがとても綺麗な状態です。バラバラでコーディネートしても可愛かったです！サイズ FREE平置き採寸ジャケット着丈 約47身幅 約53パンツ総丈 約98ウエスト 約34カラー サックスブルー定価 ジャケット 17,380円パンツ 15,180円beamsboyボンディングチェックジャケット ワイドパンツセットアップ レディース