【新品・タグ付き】ブラックアイパッチ 豪華全面刺繍ロゴ コーデュロイ ブルゾン

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商品詳細
✴️はじめにご覧頂き、ありがとうございます☺️お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️シュプリーム・ステューシー・ナイキ・カーハート・ノースフェイス・FR2など幅広いアイテムを取り揃えています(^^)⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#古着屋metal☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。✴️商品情報・ブランド：BLACKEYEPATCHブラックアイパッチ・色柄：ダークネイビー紺/レッド赤/レオパード豹柄・サイズ表記：L・素材：コットン100%・状態：新品タグ付き未使用品#ブルゾン#コーデュロイ#BEWAREOF#超希少カラー購入先：ブランドリユース店鑑定済商品※見る端末、写真撮影による色合いの誤差で、実物とは若干色合いが異なる場合がありますm(__)m✴️サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈72身幅65肩幅51袖丈66⚠️多少の誤差はご容赦下さい。✴️ショップ紹介90s90年代をはじめ、アウターやジャケットなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまで揃えております！☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️☑️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい(^^)フォロワー様・複数購入の方は更にお値引きいたします⭐️⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#古着屋metal✴️さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています(^^)是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️
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