メンズ 長財布 日本製 栃木レザー 一流の財布職人が作る 本革 大容量 ykk

商品に興味を持っていただきありがとうございます♪アウトレット品です。表地:栃木レザー【日本に誇る国産革：栃木レザー】栃木レザーは、「原皮」から、「革」になるまで、20以上もの工程があります。手間と時間をかけ、伝統の独自の鞣し方法で、丈夫な革を生み出しています。栃木レザーは期待以上の変化をしてくれるので、エイジングを日々楽しんでいき、初めて手にしたときよりもより深みも増し、色味も変化していくお財布は飽きることなく長く愛用できるものだと感じます。【一流の革職人が作るメンズ財布】人気のブランドにも負けない高級感のある財布です。頻度高く使用するパーツだからこそ、ファスナーにはこだわりたい。ykkは寸法精度が極めて高く、噛み合わせに遊びが少ないファスナーです。その一つ一つが違う表情を見せる革という素材。その魅力を最大限に引き出すのは職人の目と手。【シンプルなデザイン】余計な装飾はせず、「シンプルで使いやすい」をこだわりました。】外側はこだわり抜いた国産本革レザーを採用。内側にスエード調の生地を使用し高級感のある仕上がりに。【圧倒的な収納力で整理整頓】フリーポケット3カードポケット12小銭入れ1（ファスナー式）外ポケット1 札入れ2 隠しポケット1全体20コ。財布の本体サイズ：縦100mm×横200mm×厚さ25mm重さ約190g。札入れも広くかなりの枚数のお札が収納できます。機種によってはスマホを格納することも可能です。【喜ばれるギフト】ご購入してそのままプレゼントに贈れるよう専用化粧箱にお入れしてお届け致します。20代~50代の男性に向けたメンズ財布として、贈り物におすすめです。入学、卒業、就職祝い、父の日、お誕生日、記念日、バレンタインなども最適です。 301



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