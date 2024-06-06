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- Pearl タムホルダー①TH-1030|ジャイロロッ ク 角度調整簡単
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ジャイロロック（全方向調整可能）を備えたタムホルダー最上位モデル。キーボルト一つで全方向へ角度を調整出来るのでセッテイングが早く・楽に行えます。使用に伴う傷等はありますが、使用回数少なめでとても綺麗です。アーム部8.5センチのショートタイプパイプ径22.2mm、殆どのメーカーのスタンド中間部と同じ太さなので互換性も高いです。2点出品しているので、まとめて購入していただける場合はコメントにてお伝えください。少しの値引きをさせていただきます。#Drum#ドラム#Pearl#パール#タムホルダー#タム
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