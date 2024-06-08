未使用　KENZO ケンゾー　カードケース　名刺入れ　袋\u0026色紙付き

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約2年前に購入したのですが、使用する機会が無いので未使用で出品致します！購入した時に頂いた袋とKenzoの色紙？のような物も合わせて出品致します！商品説明定価:13.040円ポケット数:3→名刺やクレジットカード等は3〜4枚入ります値下げ可能なので質問等あればコメントによろしくお願い致します！#KENZO#ケンゾー#カードケース