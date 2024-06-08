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PORTER ポーター タンカー キーケース
商品番号 E71559955650
商品名

PORTER ポーター タンカー キーケース
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTERポータータンカーキーケース写真に写っているものがすべてになります。〜〜〜気になる部分〜〜〜・キーリングに若干の色落ちがありました。気になるダメージは以上になります。かなりですが、個人保管していたものですので、細かいキズはあると思ってください。あくまで中古品になりますので、完璧を求める方、神経質な方は購入をお控えくださいm(__)m　〜〜〜梱包について〜〜〜プチプチで全体を包み、封筒に入れて発送いたしますm(__)m#ENEMNKRANU
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