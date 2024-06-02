チャンピオンスウェットパンツ黒メンズ3XLサイズゆるダボビッグサイズ ...

◆商品名・チャンピオン スウェットパンツ ◆サイズ・写真参照・メンズ3XL◆カラー・黒◆状態・目立った傷や汚れなし・裾に色落ち（写真参照）◆特徴・タグ刺繍・ウェストゴム仕様・スウェット生地---------------------▼ご覧頂きありがとうございます^^●即購入OK●送料無料・匿名・24時間発送●平置きメジャー採寸になります。多少の誤差はご理解下さい。●サイズ感のお問合せには普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪●一般的な着用感ある古着です。●多少の古着特有の臭いはあります。●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪#チャンピオン#スウェットパンツ#ビッグサイズ#ゆるダボ#オーバーサイズ#ビッグシルエット#USA製#古着男子#古着女子#即購入OK#送料込み#ユニセックス5979.1*



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