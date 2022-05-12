LADY GAGA レディー・ガガ PAWS UP ビッグプリントT 会場限定

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■商品説明■ブランド:HAUSOFGAGAカラー:White表記サイズ:M素材:100%cotton■実寸■肩幅:約45cm身幅:約49cm袖丈:約21cm着丈:約71cm※素人採寸のため多少の誤差がある場合がございます。■状態■少し使用感はございますが、目立った傷や汚れ無しの美品です。以下、必ずお読み頂いてからのコメント、ご購入を宜しくお願い致します。※着画や画像の追加等は一切行っておりません。※他のサイトにも出品しておりますので、予告なく出品を削除する可能性がございます。※徐々にお値下げ致しますので、値下げ交渉には僅かな割引しか応じておりません。※必ずご購入される方のみ、数日間のお取り置きは可能です。※即購入も大歓迎ですが、他サイトにて同時に売り切れた場合のみ、取引キャンセルを行う可能性がございます。#希少#ハウスオブガガ#HAUSOFGAGA#レディーガガ#LADYGAGA#PAWSUP#ビッグプリント#オフィシャル#イベント限定#完売品