ARC'TERYX Rho Neck Gaiter Long 黒

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商品詳細
ARC'TERYXRhoNeckGaiterLongアークテリクスローネックゲイターロングcolor:Black（ブラック）size:FREE2023年9月に国内正規取り扱い店にて購入しました。試着のみで出品するにあたり一度洗濯しました。抜群の汎用性を誇るローは、一枚で何役もこなすネックゲイター。首元を温めるのはもちろん、フェイスカバーやヘッドバンド、またはニット帽としても使用可能です。起毛したマイクロフリースのTorrent™を使用。透湿性に優れた糸で紡いだストレッチ素材は、通気性と保温性、耐臭性を備えており、肌ざわりも柔らかく快適です。出典:arcteryx※あくまでも中古品となりますのでご理解の上、ご購入下さい。※お値引き交渉は受け付けておりません。ご了承下さい。（価格交渉コメントされた時点でブロックさせていただきます。）そのほかsupremeやARC’TERYX、ノースフェィスなどを中心に出品しております。#aleigram_stock_list#ARCTERYX#ARC'TERYX#arc’teryx#arc'teryx#arcteryx#アークテリクス#ネックゲイター#ネックウォーマー#マフラー#2023
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Arc'teryx Rho LTW Neck Gaiter Blue | Trekkinn
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