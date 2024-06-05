コラボ/ネイバーフッド/財布/PORTER/コンパクト/ウォレット/限定/レザー

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コラボ/neighborhood/PORTER/吉田カバン/小銭入/限定/財布/コンパクトウォレット/USED/カードケース/別注【230823/万石】を送料込で出品致します!!!!!幻のコラボ☆バイカーウォレット☆’PORTER×ネイバーフッド/別注/財布’完全限定で販売され、即完売したオークションでもそうそう出回らない超超超がつくレアモデルです！☆ユニセックスで御愛用して頂ける逸品です!!☆使用感はございますが、まだまだ活躍出来る一品です。但し、自宅保管のUSED商品になりますので、あまりにも神経質な方はご遠慮下さいませ♪※画像の通り、プリントロゴが薄くなってきております。紙幣は、4枚目の画像のファスナー部分に収納できます。長期出張により発送、連絡に遅れが生じる場合がございますので、何卒ご理解の程をよろしくお願い致します。自己紹介欄にて私事についてのご連絡をさせて頂く場合がございますので必ずご確認下さるよう願います。※誠に恐れ入りますが、ご連絡頂けない方や、取引終了（商品の発送／受取）までしっかりと連絡頂けない方は、入札をご遠慮願います。買いたい時が買い時です♪早いモン勝ちです!!!!!同時梱包等承りますので、いつでもお気軽にお申しつけ下さい♪他にもいろいろな楽しいモノを出品しておりますので、宜しければご覧下さいませ♪0083