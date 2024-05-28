ポーター PORTER システム手帳ケース　手帳カバー 吉田カバン

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商品詳細
ポータータンカーの手帳ケースです。ポケットがたくさんついています。真ん中のリングは取り外しできるので、ポーチとしても使えます。以前購入したものの、ほとんど使ってません。美品ですが自宅保管につき、その旨ご了承ください。サイズ約18×12cm色：表面：カーキ 内側：オレンジ
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