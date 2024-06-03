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60s〜70s エロT SEX vintage
商品番号 Y35316958566
商品名

60s〜70s エロT SEX vintage
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60年代から70年代初期のTシャツになります。当時の人がスプレーで書いたもので、絶妙なデザインが気に入っていましたが、売りたいと思います！肩幅36身幅44着丈64袖丈18
http://narcologia.ru/goods/stair178300.html
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