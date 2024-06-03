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ナイキ ブレーザー サカイ スノー ビーチ nike sacai
商品番号 E72691464130
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ナイキ ブレーザー サカイ スノー ビーチ nike sacai
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,304 円
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商品詳細

NikeBlazerMidsacaiSnowBeach型番:BV0072-700サカイ　ナイキ　ブレーザーミッドサイズ:26cmsnkrsにて購入付属品は写真にある通りです。変え紐、未使用snkrs納品書は付けられません長期間履いていたため状態は写真にてよく確認してください。ソールの膨らみがあります。中古品であること、状態をよく確認していただき、ご納得の上で購入お願い致します。送料込み宜しくお願いいたします#NIKE#NikeBlazerMidsacaiSnowBeach#サカイ#ブレーザー#ヴェイパー#コルテッツ#sacai
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